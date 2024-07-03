Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES'ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?

KİMLER YARARLANACAK? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR? - Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabiliyor. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmıyor.

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- Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5'inci yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı (mevcut asgari ücrete göre 100 bin 12 lira 50 kuruş) ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabiliyor.

- Katılımcı evlilik için kısmi çekim yaparsa, konut için kısmen ödemeyi en az 5 yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabiliyor. Konut için ödeme alınırsa, evlilik için de aynı şartlar geçerli oluyor.