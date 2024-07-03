Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES'ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?

BES'te 5 yılı doldurup, en az 100 bin lira birikimi olanlar evlilik, konut alımı gibi nedenlerle sistemden çıkmadan para çekebilecek. Birikimin en çok yüzde 50'si alınacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kısmi para çekme imkanı hayata geçirildi. Artık birikim sahipleri, nakit ihtiyaçlarını BES'ten çıkmadan karşılayabilecek. Evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında kişilerin kazanılmış hakları korunarak BES'teki birikimlerinden maksimum yüzde 50 oranında kısmi çekiş yapılabilecek.
KİMLER YARARLANACAK? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
- Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabiliyor. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmıyor.
- Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5'inci yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı (mevcut asgari ücrete göre 100 bin 12 lira 50 kuruş) ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabiliyor.
- Katılımcı evlilik için kısmi çekim yaparsa, konut için kısmen ödemeyi en az 5 yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabiliyor. Konut için ödeme alınırsa, evlilik için de aynı şartlar geçerli oluyor.