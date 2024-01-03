Düğüm çözüldü: 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

1 Türkiye'nin milyonlarca emeklisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zamlarını dört gözle bekliyor. 2024 Ocak ayı, emekliler için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu yıl, özellikle 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasında büyük bir beklenti var. Peki, 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

2 Emekli ve Memur Zammı: Memurlar ve emekliler, yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alırlar. Bu artışlar, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenir. Emeklilerin zam oranı, Aralık enflasyonu ile birlikte belirleniyor.