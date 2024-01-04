%4 ek ödeme dahil... En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR'a %8-9-10 arası Refah Payı artışı eklendi! Emekliye %37.57'lik enflasyon zammı netleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak ayı zammının belirlenmesinde etkili oldu. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarındaki artış miktarı netleşti. Bu oran, sosyal desteklerden tazminatlara kadar geniş bir alanda değişikliklere yol açacak. İşte, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve diğer merak edilen detaylar...