SSK, Bağkur’lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar... Ocak 2023’te EYT’lilere %65 ZAM!

EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU: YAŞ ŞARTI YOK!

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OCAK ZAMMI AÇIKLAMASI!

Erdoğan'ın "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" sözlerinin ardından, memurların ve emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı.