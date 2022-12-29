SSK, Bağkur'lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar... Ocak 2023'te EYT'lilere %65 ZAM!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, ilk maaşını ne zaman alacağını merak ediyor. Öte yandan EYT'lilerin maaş zammı da en merak edilen konular arasında yer aldı. Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammı ek iyileştirmeyle büyüyecek. Bununla birlikte EYT'lilerin ocak zammından etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Peki, EYT'liler kaç TL maaş alacak? İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
EYT'lilerin maaşları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Emekli ve memurların zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Bu kapsamda enflasyon farkından EYT maaşlarının da etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Öte yandan emekli maaşlarına bir refah payı eklenmesi de gündeme geldi. Peki bu refah payı maaşlara nasıl yansıyabilir? İşte SSK, Bağ-Kur, EYT'lilerin muhtemel zam tablosu...
EYT'LİLİLER İLK MAAŞLARINA NE ZAMAN KAVUŞACAK?
Milliyet'te yer alan habere göre, Ocak ayında yasalaşırsa vatandaşlar şubat ayında emeklilikle ilgili müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Konu tamamen SGK'nın insiyatifinde. Aylık talep tahsis belgeleri yapılarak bir an önce ilgili kişilerin talepleri cevaplanmış olacak. Şubat ayından itibaren de aylıkların bağlanması bekleniyor...
EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU: YAŞ ŞARTI YOK!
8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OCAK ZAMMI AÇIKLAMASI!
Erdoğan'ın "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" sözlerinin ardından, memurların ve emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı.
Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammı ek iyileştirmeyle büyüyecek.
EYT ŞARTLARI VE DETAYLARI BELLİ OLDU! BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI