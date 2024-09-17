Yaş şartı yok! 2008 sonrası SGK'lılara 1.800-4400 prim arası erken emeklilik yolu açık! Kadın erkek fark etmez

1 Türkiye'de sigortalı olarak çalışan bireyler, çeşitli sağlık sorunları veya engellilik durumları nedeniyle erken emeklilik hakkından faydalanabilmektedir. Ancak bu hakkı elde edebilmek için belirli şartlar ve kriterlerin sağlanması gerekmektedir. İşte erken emeklilik hakkında merak edilen detaylar ve gerekli koşullar...

2 ■ Kimler bu haktan yararlanıyor? Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada ilk şart çalışıyor olmak ve vergi indiriminden en az yüzde 40 oranında faydalanmak.