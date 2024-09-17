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Yaş şartı yok! 2008 sonrası SGK'lılara 1.800-4400 prim arası erken emeklilik yolu açık! Kadın erkek fark etmez

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı, belirli rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunuyor. Engelli vatandaşlar için bu emeklilik fırsatı, malulen emeklilik ve engelli emekliliği olarak iki ayrı başlıkta değerlendiriliyor. Engelli emekliliği, malulen emeklilikten farklı olarak, iş gücü kaybı oranına ve prim gün sayısına bağlı özel şartlar gerektiriyor. İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 06:42 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 06:42
Yaş şartı yok! 2008 sonrası SGK’lılara 1.800-4400 prim arası erken emeklilik yolu açık! Kadın erkek fark etmez 1

Türkiye'de sigortalı olarak çalışan bireyler, çeşitli sağlık sorunları veya engellilik durumları nedeniyle erken emeklilik hakkından faydalanabilmektedir. Ancak bu hakkı elde edebilmek için belirli şartlar ve kriterlerin sağlanması gerekmektedir. İşte erken emeklilik hakkında merak edilen detaylar ve gerekli koşullar...

Yaş şartı yok! 2008 sonrası SGK’lılara 1.800-4400 prim arası erken emeklilik yolu açık! Kadın erkek fark etmez 2

■ Kimler bu haktan yararlanıyor? Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada ilk şart çalışıyor olmak ve vergi indiriminden en az yüzde 40 oranında faydalanmak.

Yaş şartı yok! 2008 sonrası SGK’lılara 1.800-4400 prim arası erken emeklilik yolu açık! Kadın erkek fark etmez 3

■ Ne kadar prim gerekiyor? Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Sigortalılık süresi çalışma aramadan geçen zamanı gösteriyor. Burada süre ve prim gün sayısı işe giriş tarihi itibariyle belirleniyor.

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