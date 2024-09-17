Asgari ücrette zam formülü: Enflasyon tahminleri ne getirecek? Refah payı da verilir mi? Çalışanların eline ne geçecek?

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8 milyon asgari ücretli 2025 yılına yeni ücretle başlayacak. 1 Ocak itibariyle artacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Ancak işçi ve işveren konfederasyonları bu tarihten önce çalışmalara başlayacak. Bu kapsamda beklentileri, talepleri ele alacak olan konfederasyonlar, Aralık ayı gelmeden hazırlıklarını tamamlayacak.