Asgari ücrette zam formülü: Enflasyon tahminleri ne getirecek? Refah payı da verilir mi? Çalışanların eline ne geçecek?

Memurların ve emeklilerin yanı sıra asgari ücretliler de yeni yıla yeni maaşla başlayacak. Aralık ayında belirlenecek asgari ücrette enflasyon verileri önemli belirleyici olacak. Enflasyon tahminleri asgari ücrette 24 bin-25 bin lira aralığını gösteriyor.
8 milyon asgari ücretli 2025 yılına yeni ücretle başlayacak. 1 Ocak itibariyle artacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Ancak işçi ve işveren konfederasyonları bu tarihten önce çalışmalara başlayacak. Bu kapsamda beklentileri, talepleri ele alacak olan konfederasyonlar, Aralık ayı gelmeden hazırlıklarını tamamlayacak.
KOMİSYONDAN ARALIK MESAİSİ
Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak.
Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret karara bağlanacak. Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.