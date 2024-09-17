Enflasyonla mücadele hamleleri meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde belirgin gerileme! Son altı ayın en düşük seviyesi

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılık, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırdı ve döviz rezervlerinde belirgin bir artış sağladı. Bu gelişmeler, Türk Lirası'nın likiditesini olumlu yönde etkilerken, kredi faiz oranlarında da düşüşler gözlemlenmeye başladı. Yabancı sermaye girişinin yanı sıra, rezervlerdeki artış ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarındaki çözülmeler sonucunda likidite fazlası ortaya çıktı ve bu durum faiz oranlarını aşağı çekti. Özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranları, son iki ayda 6.2 puanlık bir azalma göstererek, %71.65 ile son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.