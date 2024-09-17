Enflasyonla mücadele hamleleri meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde belirgin gerileme! Son altı ayın en düşük seviyesi

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılık, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırdı ve döviz rezervlerinde belirgin bir artış sağladı. Bu gelişmeler, Türk Lirası'nın likiditesini olumlu yönde etkilerken, kredi faiz oranlarında da düşüşler gözlemlenmeye başladı. Yabancı sermaye girişinin yanı sıra, rezervlerdeki artış ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarındaki çözülmeler sonucunda likidite fazlası ortaya çıktı ve bu durum faiz oranlarını aşağı çekti. Özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranları, son iki ayda 6.2 puanlık bir azalma göstererek, %71.65 ile son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.
Kur korumalı mevduattaki (KKM) hızlı çözülmenin de eklenmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ihtiyaç kredisinde faiz, son 2 ayda hızlanan düşüş ile 8 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
2 AYDA 6.25 PUANLIK DÜŞÜŞ
TCMB verilerine göre 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faizleri, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e geriledi. Faizde 2 ayda yaşanan düşüş 6.25 puana ulaştı.
İhtiyaç kredisi faizleri 29 Mart 2024'te yüzde 86.15 ile 22 yılın zirvesini görmüştü. Faizde o tarihten bu yana yaşanan düşüş 14.5 puana ulaştı. Tüketici kredisindeki genel faiz oranı da 12 Temmuz'da yüzde 75.24 iken, 6 Eylül'de yüzde 68.79'a geriledi.