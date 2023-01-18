1.997 TL, 4.336, 2.059 TL yardım ödemesi! SSK, Bağ-Kur, memur, işçi fark etmez! 2023 zamlı tablo belli oldu! 21 Ocak itibariyle herkesin hesabında!

Aile destek ödemeleri için beklenen gün geldi. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara da bu kapsamda müjde geldi. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli yakını aylığı, engelli aylığı ve çocuklar için yapılan yardım ödemelerinde artış yapıldı. İşte yeni zamlı aile destek ödemeleri ve hesaba yatacağı tarih...