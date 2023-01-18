1.997 TL, 4.336, 2.059 TL yardım ödemesi! SSK, Bağ-Kur, memur, işçi fark etmez! 2023 zamlı tablo belli oldu! 21 Ocak itibariyle herkesin hesabında!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan sosyal yardım ödemeleri her ay düzenli olarak ailelerin hesaplarına yatmaya devam ediyor. 2023 yılında 65 yaş aylığı 1.997,71, evde bakım desteği 4.336,80, engelli yakını aylığı 1.594,70 oldu. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 2023 sosyal yardım ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte 2023 sosyal yardım ödeme tarihleri ve konu hakkında merak edilenler...
18.01.2023 09:39 - Son Güncelleme: 18.01.2023 09:40
Aile destek ödemeleri için beklenen gün geldi. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara da bu kapsamda müjde geldi. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli yakını aylığı, engelli aylığı ve çocuklar için yapılan yardım ödemelerinde artış yapıldı. İşte yeni zamlı aile destek ödemeleri ve hesaba yatacağı tarih...