Memur, emekli ve asgari ücret derken bir zam da onlara! Ödemeler artıyor? Kim ne kadar alacak? Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası...
Sadece memurların, emeklilerin, asgari ücretlilerin değil sosyal destek alanların geliri de artıyor. Memur maaş katsayısındaki artış, asgari ücret zammı ve 2022 enflasyonu pek çok destek ödemesinin tutarına yansıyor. Desteklerden yararlanmak da kolaylaşıyor. İşte yaşlılardan engellilere, evde yakınına bakanlardan hastalara, annelerden çocuklara kadar pek çok kesimi ilgilendiren 10 destekte yeni tutarlar...
Önce asgari ücret, ardından memur ve emekli zamları belli oldu. Sıra sosyal destek ödemelerine geldi. Pek çok sosyal destek ödemesinin tutarı memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Yüzde 16.48 memur zammının refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmesi bu ödemelerdeki artışı da yükseltti. Ayrıca asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'lık zam da bazı yardımların tutarına ve hemen hemen her destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırına yansıdı. Bazı destekler de yıllık enflasyon oranında artırıldı. İşte 10 alandaki desteklerde yaşanan değişim
* 65 YAŞINI AŞANLAR: Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısı 4387 gösterge rakamıyla çarpılarak ve yüzde 5 ek ödeme ilave edilerek hesaplanıyor. Memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla aylığın tutarı bin 536 liradan bin 997 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa bu desteğe başvurulabiliyor.
* EVDE YAKININA BAKANLAR: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de memur maaş katsayısındaki artışın yansımasıyla Şubat'tan itibaren 4 bin 336 lira olarak ödenmeye başlanacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.
* ENGELLİLER: Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseliyor. Bu aylıktan da artık hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.
* ENGELLİ YAKINLARI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 226 lira ödenirken, bu tutar bin 594 liraya çıkıyor. Bu destek de hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanları kapsıyordu. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle 2 bin 835 liraya yükseldi.