Memur, emekli ve asgari ücret derken bir zam da onlara! Ödemeler artıyor? Kim ne kadar alacak? Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası...

Önce asgari ücret, ardından memur ve emekli zamları belli oldu. Sıra sosyal destek ödemelerine geldi. Pek çok sosyal destek ödemesinin tutarı memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Yüzde 16.48 memur zammının refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmesi bu ödemelerdeki artışı da yükseltti. Ayrıca asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'lık zam da bazı yardımların tutarına ve hemen hemen her destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırına yansıdı. Bazı destekler de yıllık enflasyon oranında artırıldı. İşte 10 alandaki desteklerde yaşanan değişim