Sözleşmeliye süresiz kadro! Memurluk yolu nasıl açılacak? Süreç nasıl ilerleyecek?
Öğretmenler, sağlık personeli ve belediye çalışanları başta olmak üzere 458 bin 615 kişiye kadro adım adım yaklaşıyor. 28 Kasım'dan önce sözleşmeli olanların bekleme süresi olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama tamamlanacak.
18.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 18.01.2023 06:53
Kamuda görevli öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının aralarında bulunduğu 458 bin 615 sözleşmeliye kadro yolunu açan düzenleme önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.