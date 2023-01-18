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Sözleşmeliye süresiz kadro! Memurluk yolu nasıl açılacak? Süreç nasıl ilerleyecek?

Öğretmenler, sağlık personeli ve belediye çalışanları başta olmak üzere 458 bin 615 kişiye kadro adım adım yaklaşıyor. 28 Kasım'dan önce sözleşmeli olanların bekleme süresi olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama tamamlanacak.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
18.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 18.01.2023 06:53
Sözleşmeliye süresiz kadro! Memurluk yolu nasıl açılacak? Süreç nasıl ilerleyecek?

Kamu kurumlarındaki ve belediyelerdeki sözleşmeli personele kadro adım adım yaklaşıyor.

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Sözleşmeliye süresiz kadro! Memurluk yolu nasıl açılacak? Süreç nasıl ilerleyecek?

Kamuda görevli öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının aralarında bulunduğu 458 bin 615 sözleşmeliye kadro yolunu açan düzenleme önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Sözleşmeliye süresiz kadro! Memurluk yolu nasıl açılacak? Süreç nasıl ilerleyecek?

Yasa Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gidecek.

Sözleşmeliye süresiz kadro! Memurluk yolu nasıl açılacak? Süreç nasıl ilerleyecek?

Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sözleşmeliye süresiz kadro! Memurluk yolu nasıl açılacak? Süreç nasıl ilerleyecek?

Sözleşmeliye kadro isteğe bağlı olurken, bu aşamayla birlikte başvuru süreci başlayacak.

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