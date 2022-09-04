1997, 1996, 1995 öncesi sigorta girişlilere erken maaş yolu! EYT’de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kurlulara 40-41-42 yaşında emeklilik! Bu kişiler EYT ile emekli olamayacak

Burada erkekler için yıl şartı 25 yıl olurken kadınlar için ise 20 yıl olarak belirleniyor. Buna bakıldığında kadınlar için 1999 tarihi baz alınsa bile 20 yıl şartı tamamlanmış durumda.

Buna göre kadınların sadece prim şartını yerine getirmesi gerekiyor. Erkekler için ise 25 yıl şartı 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. Daha sonra 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ise 25 yılın tamamlanmasını bekliyor.