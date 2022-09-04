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Haberler Ekonomi 1997, 1996, 1995 öncesi sigorta girişlilere erken maaş yolu! EYT'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kurlulara 40-41-42 yaşında emeklilik! Bu kişiler EYT ile emekli olamayacak

1997, 1996, 1995 öncesi sigorta girişlilere erken maaş yolu! EYT'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kurlulara 40-41-42 yaşında emeklilik! Bu kişiler EYT ile emekli olamayacak

EYT yasası beklenirken yeni gelişmeler de yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyor. Kapsama ilgili de detaylar gelmeye başladı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim ile yıl şartını tamamlamış sigortalıların dikkate alındığı biliniyor. Ancak EYT'de yanlış bilinen bir çok konu da yer alıyor. EYT kapsamı belirlenirken farklı kurumlarda olanlar açısından da bir değerlendirme yapılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak daha sonra farklı kurumlar (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) dahilinde çalışmış olanlar için de son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılacak. İşte detaylar...

04.09.2022 17:20 - Son Güncelleme: 04.09.2022 17:20
1997, 1996, 1995 öncesi sigorta girişlilere erken maaş yolu! EYT’de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kurlulara 40-41-42 yaşında emeklilik! Bu kişiler EYT ile emekli olamayacak

EYT'de Türkiye modeli kesinleşti. Ne Hollanda ne Almanya modeli uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var'' şeklinde konuşmuştu. Gözler düzenlemenşn paylaşılacağı tarihe çevrilmişken yeni gelişmeler de yaşanıyor. EYT hakkında doğru bilinen yanlışları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tek tek açıkladı. 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur'lu olanlar, Emekli Sandığı kapsamında memurluk yapanlar ve SSK dahil olmak üzere her üç kurumda farklı zamanlar da çalışmış olanlar açısından da bir düzenleme gelecek. Detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
1997, 1996, 1995 öncesi sigorta girişlilere erken maaş yolu! EYT’de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kurlulara 40-41-42 yaşında emeklilik! Bu kişiler EYT ile emekli olamayacak

Emeklilikte Yaşı Bekleyenler (EYT) dikkat! Milyonlarca kişi tarafından dört gözle beklenen EYT düzenlemesinin yıl sonuna kadar TBMM'ye sevk edileceği düşünülüyor. 2023 yılından itibaren EYT'liler için emeklilik sürecinin başlaması beklenirken bu tarihe kadar sık sık gelişmeler duyuruluyor.

1997, 1996, 1995 öncesi sigorta girişlilere erken maaş yolu! EYT’de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kurlulara 40-41-42 yaşında emeklilik! Bu kişiler EYT ile emekli olamayacak

Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yanı sıra bu tarihlerde farklı kurumlarda çalışanlar da bulunuyor. Farklı kurumlarda sigortalı olanlar EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? Emekli Sandığı ve Bağ- Kur şartları neler? İşte yanıtları...

1997, 1996, 1995 öncesi sigorta girişlilere erken maaş yolu! EYT’de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kurlulara 40-41-42 yaşında emeklilik! Bu kişiler EYT ile emekli olamayacak

Kapsam belirlenirken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim ile yıl şartını tamamlamış sigortalılar dikkate alınıyor.

1997, 1996, 1995 öncesi sigorta girişlilere erken maaş yolu! EYT’de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kurlulara 40-41-42 yaşında emeklilik! Bu kişiler EYT ile emekli olamayacak

Burada erkekler için yıl şartı 25 yıl olurken kadınlar için ise 20 yıl olarak belirleniyor. Buna bakıldığında kadınlar için 1999 tarihi baz alınsa bile 20 yıl şartı tamamlanmış durumda.

Buna göre kadınların sadece prim şartını yerine getirmesi gerekiyor. Erkekler için ise 25 yıl şartı 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. Daha sonra 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ise 25 yılın tamamlanmasını bekliyor.

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