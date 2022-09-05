Yüksek promosyon yolu herkese açık! Taahhüt süresi bitmeyen emekliler de parasını yenileyebilir! İşte detaylar...
Bankaların promosyon kampanyaları sürerken, taahhüdü devam eden emekliler de fırsatları değerlendirebiliyor. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek yetiyor. Peki hangi yolları izlemek gerekiyor? Yüksek promosyonlardan nasıl yararlanılabiliyor. İşte promosyon rehberi.
05.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 05.09.2022 07:00
Özellikle kamu bankalarının da tutarlarını yenilemesiyle rekabetin daha da büyüyebileceği belirtiliyor.