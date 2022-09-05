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Yüksek promosyon yolu herkese açık! Taahhüt süresi bitmeyen emekliler de parasını yenileyebilir! İşte detaylar...

Bankaların promosyon kampanyaları sürerken, taahhüdü devam eden emekliler de fırsatları değerlendirebiliyor. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek yetiyor. Peki hangi yolları izlemek gerekiyor? Yüksek promosyonlardan nasıl yararlanılabiliyor. İşte promosyon rehberi.

Çığıl Ön Yener
05.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 05.09.2022 07:00
Yüksek promosyon yolu herkese açık! Taahhüt süresi bitmeyen emekliler de parasını yenileyebilir! İşte detaylar...

Bankaların kampanya yarışı, 'promosyonu' emeklilerin gündemine oturttu.

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Yüksek promosyon yolu herkese açık! Taahhüt süresi bitmeyen emekliler de parasını yenileyebilir! İşte detaylar...

Özel bankaların promosyon tutarlarında yaptığı artışlar emeklilere hem 'Promosyon daha da artar mı?' hem de 'Bunlardan nasıl yararlanırım?' sorusunu sordurdu.

Yüksek promosyon yolu herkese açık! Taahhüt süresi bitmeyen emekliler de parasını yenileyebilir! İşte detaylar...

Öncelikle promosyon yarışının önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor.

Yüksek promosyon yolu herkese açık! Taahhüt süresi bitmeyen emekliler de parasını yenileyebilir! İşte detaylar...

Özellikle kamu bankalarının da tutarlarını yenilemesiyle rekabetin daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

Yüksek promosyon yolu herkese açık! Taahhüt süresi bitmeyen emekliler de parasını yenileyebilir! İşte detaylar...

Sektör yetkilileri, yakın dönemde 10 bin lira üstü tutarların bile görülebileceği düşüncesinde.

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