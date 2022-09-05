5 MÜJDE GELDİ: 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li herkesi kapsıyor! 45,46,47 yaşında emeklilik... SGK'ya bildirmeniz yeterli! 1261 günü primi geçmemişse...

Milyonların merak ettiği sorular tek tek yanıt buldu. SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor. Annem 2005 sigorta girişli. EYT yasası çıktığında faydalanabilir mi? Toplamda 5200 sigorta günü var. Benim 3 çocuğum var. Biri 2010, diğeri 2016 sonuncu da 2021 doğumlu. İki doğumumda çocuk parası ödediler, 2010 yılında ki doğumum için almadım? Bunu nasıl alabilirim? Ben ev hanımıyım ve 3 aylık hamileyim. Nasıl doğum parası alabilirim? Soruları merak edilip araştırılıyor. İşte tüm detaylar ve soruların cevapları haberimizde...