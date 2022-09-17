1995-1996-1997- 2000-2008'e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! EYT'siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor!
Milyonlarca vatandaş erken emeklilik ile ilgili yolları arıyor. Bu anlamda nasıl erken emekli olunur? Sorusu arama motorlarında en çok aratılanlar arasında. Bilindiği üzere emekli olmak amacıyla belirli gün ve yaş şartını doldurmak gerekiyor. Yasalarımızda 10 yılla emeklilik mümkün. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar 10 yıllık yani 3.600 günlük prim ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli olabiliyorlar. Ancak burada yaş şartı kadınlar için 58 erkekler için 61'e kadar çıkıyor. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler ise askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor. EYT çıkmadan önce bu yolları deneyerek erken emekli olabilirsiniz...
17.09.2022 20:56 - Son Güncelleme: 17.09.2022 20:57
Bilindiği üzere emekli olmak için belirli gün ve yaş koşulunu doldurmak gerekiyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar için yaş koşulu düşüyor. Bayanlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvel ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi detayları...