1995-1996-1997- 2000-2008'e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! EYT'siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor!

Bilindiği üzere emekli olmak için belirli gün ve yaş koşulunu doldurmak gerekiyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar için yaş koşulu düşüyor. Bayanlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvel ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi detayları...