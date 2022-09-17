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Haberler Ekonomi 1995-1996-1997- 2000-2008'e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! EYT'siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor!

1995-1996-1997- 2000-2008'e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! EYT'siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor!

Milyonlarca vatandaş erken emeklilik ile ilgili yolları arıyor. Bu anlamda nasıl erken emekli olunur? Sorusu arama motorlarında en çok aratılanlar arasında. Bilindiği üzere emekli olmak amacıyla belirli gün ve yaş şartını doldurmak gerekiyor. Yasalarımızda 10 yılla emeklilik mümkün. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar 10 yıllık yani 3.600 günlük prim ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli olabiliyorlar. Ancak burada yaş şartı kadınlar için 58 erkekler için 61'e kadar çıkıyor. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler ise askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor. EYT çıkmadan önce bu yolları deneyerek erken emekli olabilirsiniz...

takvim.com.tr
17.09.2022 20:56 - Son Güncelleme: 17.09.2022 20:57
EYT’siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor! 1995-1996-1997- 2000-2008’e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! SGK yıl 48-49-50 yaş sigorta prim tablosu!

Bilindiği üzere emekli olmak için belirli gün ve yaş koşulunu doldurmak gerekiyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar için yaş koşulu düşüyor. Bayanlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvel ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi detayları...

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EYT’siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor! 1995-1996-1997- 2000-2008’e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! SGK yıl 48-49-50 yaş sigorta prim tablosu!

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayalinden biri, bir an önce emekli olarak düzenli bir gelire kavuşmak. Yaş, prim ve sigortalılık süresine bağlı olan bu uzun yolculukta sizi erken emekli edecek yasal formüller de yer alıyor. İşte az bilenen 7 erken emeklilik yöntemi...

EYT’siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor! 1995-1996-1997- 2000-2008’e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! SGK yıl 48-49-50 yaş sigorta prim tablosu!

Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır.

EYT’siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor! 1995-1996-1997- 2000-2008’e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! SGK yıl 48-49-50 yaş sigorta prim tablosu!

Özellikle de emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması bekleniliyor. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihinize göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli.

EYT’siz yaş koşulsuz emekli maaşı bağlanıyor! 1995-1996-1997- 2000-2008’e kadar sigortalı olan 5,6,15 yıl erken emeklilik! SGK yıl 48-49-50 yaş sigorta prim tablosu!

SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi belirliyor.

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