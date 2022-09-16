İL İL İLÇE İLÇE TAM LİSTE! 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesine başvuru rekor kırıyor! 2 milyonu geçti
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda resmen rekor kırıldı. "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu. Sosyal konutların en çok yapılacağı 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Başvurular e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılabilecek. Öte yandan TOKİ sosyal konut listesini ilçe ilçe yayınladı. İşte 2+1 ve 3+1 dairelerin yapılacağı il ve ilçeler!
TOKİ başvuru şartları netleşmesinin ve e-Devlet ekranının açılmasından kısa bir süre başvuru sayıları hızla 2 milyona yaklaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 1 milyonu aşkın kişiyi ev sahibi yapacak TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 'Hangi ile ne kadar konut yapılacak' sorusunun ardından ilçe ilçe de detaylar da netleşti.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye tarihinin en büyük projelerinden birisi olan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları belli oldu.
TOKİ sosyal konutlar için başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi.
TOKİ başvuru ekranı 28 Ekim tarihine kadar açık kalacak.
İlk gün başvuran ile son gün başvuran arasında fark olmayacak.
Başvuruların 5 kategoride kabul edileceği ifade edildi:
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.
Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek.
Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.