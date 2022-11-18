1991-1992-1993-1994-1999 sigortalılar tam emeklilikle EYT dosyasında VIP sayılacak! EYT'liye Aralık ANATOMİSİ! Gün sayana Yıl, yaş, gün, MAAŞ TABLOSU!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın heyecanla beklediği düzenleme için artık sayılı günler kaldı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler prim günlerini tamamlamak şartıyla gerekli adımları uygulamaya koyuldu. Ancak herhangi bir eksiği olmayan kişiler koşulları sağladığı için uygulama başlar başlamaz emekli olabilecek. Beklemeden, hızla emekli olmak isteyenler başta borçlanma olmak üzere çeşitli yollara başvurabilecek. İşte EYT ile kolayca emekli olmanızı sağlayacak borçlanma rehberi haberimizde...