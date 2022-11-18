Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! %85 ZAM netleşiyor! 2023'te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!
Yeni maaşları öğrenmeye neredeyse sayılı günler kaldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 aylık enflasyon rakamlarının netlik kazanmasıyla birlikte aylıklara yapılacak zammı öğreniyor. Şu anda elde 4 aylık veri bulunuyor ve yıl sonu enflasyon tahminleriyle de ipuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51 enflasyon tahminini duyurdu. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte 2023 maaş zammına ilişkin son gelişmeler!
18.11.2022 08:28 - Son Güncelleme: 18.11.2022 08:29
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu ve geriye 2 aylık veri kaldı. İşte son hesaplamalara göre tablo tablo maaşlar haberimizde!