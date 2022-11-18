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Haberler Ekonomi Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! %85 ZAM netleşiyor! 2023'te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!

Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! %85 ZAM netleşiyor! 2023'te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!

Yeni maaşları öğrenmeye neredeyse sayılı günler kaldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 aylık enflasyon rakamlarının netlik kazanmasıyla birlikte aylıklara yapılacak zammı öğreniyor. Şu anda elde 4 aylık veri bulunuyor ve yıl sonu enflasyon tahminleriyle de ipuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51 enflasyon tahminini duyurdu. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte 2023 maaş zammına ilişkin son gelişmeler!

takvim.com.tr
18.11.2022 08:28 - Son Güncelleme: 18.11.2022 08:29
%85 ZAM netleşiyor! Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! 2023’te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu ve geriye 2 aylık veri kaldı. İşte son hesaplamalara göre tablo tablo maaşlar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
%85 ZAM netleşiyor! Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! 2023’te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!

KASIM VE ARALIK ENFLASYON ORANI SONRASI OCAK ZAMMI BELLİ OLACAK

Emekli ve memur zammı için veriler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Ekim 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu.

%85 ZAM netleşiyor! Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! 2023’te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!

Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 2 veri kaldı.

%85 ZAM netleşiyor! Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! 2023’te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

%85 ZAM netleşiyor! Emekliye asgari 5 bin 901 TL maaş! 2023’te KİLİT kırıldı: 1999, 2000 öncesi sonrası 4A,4B,4C milim milim maaş hesabı!

Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

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