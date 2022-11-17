Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Aralık ayı içerisinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Detaylar merak edilirken, primi eksik olanlar da bunları tamamlama telaşına düştü. Peki; EYT'de YAŞ ŞARTI olacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden kimler yararlanacak? Yıl ve yaş sistemi nasıl olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri anlattı.