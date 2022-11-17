Haberler Haber Videoları EYT'de YAŞ ŞARTI olacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden kimler yararlanacak? Yıl ve yaş sistemi nasıl olacak?

EYT'de YAŞ ŞARTI olacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden kimler yararlanacak? Yıl ve yaş sistemi nasıl olacak?

EYT'de YAŞ ŞARTI olacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden kimler yararlanacak? Yıl ve yaş sistemi nasıl olacak?
17.11.2022 16:19

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Aralık ayı içerisinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Detaylar merak edilirken, primi eksik olanlar da bunları tamamlama telaşına düştü. Peki; EYT'de YAŞ ŞARTI olacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden kimler yararlanacak? Yıl ve yaş sistemi nasıl olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri anlattı.

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