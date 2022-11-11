23 ilde İVEDİLİKLE KPSS'siz deneyimsiz 20-44 yaş arası personel alınacak! 9.999 TL maaşla ilkokul, ortaokul lise mezunu...
İŞKUR'un ekim ayı istatistikleri çıktı. Buna göre geçtiğimiz ay 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın olmak üzere 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Bu yılın 10 aylık bölümünde sektörler itibarıyla da en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında oldu. Öte yandan mesleklerde en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla "satış danışmanı/uzmanı", "turizm otelcilik elemanı" ve "konfeksiyon işçisi" mesleklerinde gerçekleşti. Kasım ayında da aynı hızla iş ilanları yayınlanan iş bulma kurumu yeni personel alımına başladı.
Geçtiğimiz Ekim ayında 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın olmak üzere 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR Kasım ayında da bir bu kadar kişiyi iş sahibi yapmayı hedefliyor. Bu noktada hastanelere, okul gibi kurs merkezlerine, bankalara, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu personeller alınacak. 20-44 yaş arası herkes başvurabilir! Deneyimsiz, tecrübe sahibi olmayanlar da başvuru yapabilecek. Şartları taşıyanlar en az 5.500 TL maaşla işe alınacak. Mesleğe göre maaşlar 9.999 TL ve daha fazla olabilecek. 23 ilde acil duyuru yapıldı. İşte detaylar...
23 İLDE İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE MEZUNU PERSONELLER ALINACAK!
Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu tam 23 ilde bekçi, temizlik görevlisi, silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımları yapılacak. Başvurular başlarken detaylara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
👉İŞKUR TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Linke tıkladıktan sonra Meslek kutucuğuna istediğiniz mesleği yazıp enter tuşuna basınız.
Karşınıza tüm illerin listesi çıkacaktır. Şartlarına da detaylara tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Maaşlar mesleğe göre belirlenmekle birlikte en az 5.500 TL ödenmektedir.
İŞKUR toplamda 100 bin seviyesinde iş ilanı yayımladı. Listeye göre en fazla 20 bin 948 kişiyle beden işçisi aranıyor.