23 ilde İVEDİLİKLE KPSS'siz deneyimsiz 20-44 yaş arası personel alınacak! 9.999 TL maaşla ilkokul, ortaokul lise mezunu...

Geçtiğimiz Ekim ayında 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın olmak üzere 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR Kasım ayında da bir bu kadar kişiyi iş sahibi yapmayı hedefliyor. Bu noktada hastanelere, okul gibi kurs merkezlerine, bankalara, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu personeller alınacak. 20-44 yaş arası herkes başvurabilir! Deneyimsiz, tecrübe sahibi olmayanlar da başvuru yapabilecek. Şartları taşıyanlar en az 5.500 TL maaşla işe alınacak. Mesleğe göre maaşlar 9.999 TL ve daha fazla olabilecek. 23 ilde acil duyuru yapıldı. İşte detaylar...