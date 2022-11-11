SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor! 48 yaşında emeklilik müjdesi! Hemen dilekçeyi verin!
Kırk sekiz gibi genç bir yaşta emekliliğin keyfini çıkarmak isteyenler bağlamında yaş engelinin gerçekleştirilmesi mühim bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Prim ve gün şartını yapmak vatandaş için sistem kapsamında sayılıyor.
11.11.2022 09:07 - Son Güncelleme: 11.11.2022 09:07
Çalışanlar rahat bir emeklilik hayali kurmaktadır. Bu amaçla pek çok birey kaç yaşında emekli olacağını hesaplamaya çalışıyor. Emeklilik şartlarının vatandaşlara göre değişmesi nedeniyle bu alandaki durumlarının netleşmesi bağlamında sorular sorulmaktadır. Bu sorgulamalar kapsamında en merak edilen alan da yaş şartlarıdır. SGK kapsamındaki çalışanlar emeklilik için birtakım ayrıntıları araştırıyor. Normal emeklilik koşullarının yanısıra yaş haddi ve malulen emeklilik gibi özel şartlar da merak konusu.