SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor! 48 yaşında emeklilik müjdesi! Hemen dilekçeyi verin!

Çalışanlar rahat bir emeklilik hayali kurmaktadır. Bu amaçla pek çok birey kaç yaşında emekli olacağını hesaplamaya çalışıyor. Emeklilik şartlarının vatandaşlara göre değişmesi nedeniyle bu alandaki durumlarının netleşmesi bağlamında sorular sorulmaktadır. Bu sorgulamalar kapsamında en merak edilen alan da yaş şartlarıdır. SGK kapsamındaki çalışanlar emeklilik için birtakım ayrıntıları araştırıyor. Normal emeklilik koşullarının yanısıra yaş haddi ve malulen emeklilik gibi özel şartlar da merak konusu.