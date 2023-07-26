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1.975 TL fiyatını tarihiyle beraber açıkladılar! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti! Kuyumculardan hedefi nokta atışı vuran gram altın duyurusu!

İslam Memiş, dolar ve gram altın için kısa vadede belirlediği seviyeleri de paylaştı. Dolar/TL için en iyi rakamın bugünkü koşullarda 26,60 lira olduğunu belirten Memiş, kısa vadede 1800 TL'nin direnç seviyesi olarak izleneceğini ifade etti. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, 2024 yılının ilk yarısında altının 2 bin TL seviyesine çıkabileceğini tahmin etti. Ancak tüm yatırım araçlarının şu anda belirsiz bir dönemde olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.