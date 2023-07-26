1.975 TL fiyatını tarihiyle beraber açıkladılar! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti! Kuyumculardan hedefi nokta atışı vuran gram altın duyurusu!

Altın ve dolar piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın alacağı politika faizi kararına odaklanmış durumda. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda dikkat çeken bir tahminde bulundu. Dolar ve gram altın fiyatları, Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası vereceği mesajları beklerken, bıçak sırtında bir durumda bulunuyor. İslam Memiş, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Enflasyon Raporu 2023-III" sunumuna dikkat çekerek, enflasyonun yükseleceğini ve Temmuz ayı enflasyonunun beklenenden yüksek açıklanabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Memiş'e göre, Para Politikası Kurulu (PPK), faizleri yüzde 20-22 seviyesine kadar çıkarabilir ve burada beklemeye geçebilir. Ancak enflasyonla mücadele etmek bugünlerde oldukça zorlaşmış durumda.
İslam Memiş, dolar ve gram altın için kısa vadede belirlediği seviyeleri de paylaştı. Dolar/TL için en iyi rakamın bugünkü koşullarda 26,60 lira olduğunu belirten Memiş, kısa vadede 1800 TL'nin direnç seviyesi olarak izleneceğini ifade etti. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, 2024 yılının ilk yarısında altının 2 bin TL seviyesine çıkabileceğini tahmin etti. Ancak tüm yatırım araçlarının şu anda belirsiz bir dönemde olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
FED üyelerinin gelecekte yapacakları faiz artırımlarına dair belirsizliklerin yanı sıra bu olumlu gelişme, altın piyasasına olumlu bir ivme kazandırdı. Ons altın ve gram altın fiyatları, pozitif bir görünüm sergiledi ve önemli seviyelerde kapandı.
Kuyumculardan gelen gram altın yorumları, yatırımcıları umutlandırıyor. Kapalıçarşı esnafları, gram altının fiyatlarının yükseleceğini müşterilere bildirerek onların kısa sürede kar elde etmelerini sağladıklarını belirtiyor. Esnaflar, kazançların burada bitmeyeceğini ve gram altının bundan sonra artarak yükseleceğini vurguluyor. Gram altın yatırımcılarını büyük sürprizlerin beklediğini ifade ediyor.