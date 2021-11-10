19-37 yaş arası iş arayanlara müjde! 1.130.293 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla aktardı. En az 3.200 TL maaşla 109.844 işçi aranıyor. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 109 bin oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.130.293 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından inceleniyor.