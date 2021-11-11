1800 gün ile emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte bu detaya dikkat edin! Maluliyet esas hastalıklarda SGK'ya başvurun!

Uzun seneler boyunca iş hayatında olan vatandaşlar emekli olacağı günü beklerken bir yandan da konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra bazı durumlarda da erken emeklilik mümkün olabiliyor bunlardan biri de maluliyet esas hastalıklar oluyor. Normalde sigorta başlangıcı, ödenen prim sayısı ve yaş şartı oldukça önemliyken maluliyet esas hastalıklara sahip olan vatandaşlar 1800 gün ile emekli olabilme hakkını elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili duyuru yaptı ve geçtiğimiz yıl en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olunduğu belirlendi. İşte ayrıntılar!