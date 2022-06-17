18,5 milyon SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C, EYT, asgari ücretli herkese müjde! 8 güzel haber geldi: 3 maaş birden alma şansı doğdu!

3) Merhabalar, Ben 12.08.1971 doğumluyum. 11.12.2000 tarihinde kamuda emekli sandığına tabi işe başladım halen de çalışmaktayım. Askerliğimi 26.08.1994-16.02.1996 tarihlerin de 550 gün er olarak yaptım. Emeklilikte 60 yaşa tabiyim. Askerlik borçlanması yaparsam emekliliğe sayılır mı kaç yaşımda emekli olabilirim? Teşekkürler... MEHMET AY

Kamuda işe giriş tarihinize göre 25 yıl 60 yaş şartlarınız var. Askerlik borçlanması ile prim kazanırsınız.