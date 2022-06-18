TC kimlik vermek yeterli! Emekli maaşı olmayana 1084 TL yatırılacak! Aile Bakanlığı resmen duyurdu: PTT’ye gidip paranızı şimdi alın!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan emeklilik şartlarını yerine getiremeyen ve bu saatten sonra da getiremeyecek olan 65 yaş üstü tüm vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Kamu kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre yaş ve diğer şartları sağlayan tüm vatandaşlara, her ay düzenli olarak nakit yardımı yapılacağı bilgisi kaydedildi...