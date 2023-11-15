Ocak 2024'te %52.20 zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 5 haneye yükselecek! 11.9'luk refah payı ile 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lular...

1 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yeni çözümler geliştirdiklerini belirterek, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından, 16 milyon emekli, Ocak 2024 zammına dair beklentilerini artırmış durumda. Emekli aylıklarındaki zamların belirlenmesinde kök, taban maaş, refah payı gibi farklı hesaplamalar söz konusu olup, bu unsurların kombinasyonuyla oluşturulan iki formül ön plana çıkıyor.

2 Yeni Yıl Heyecanı: Emeklilere Yüzde 65'e Varan Zam Yolda! Yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren yeni yıl zamları için geri sayım başladı. Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranı sonrasında, emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon farkı oranında artış kesinleşecek.