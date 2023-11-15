PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Ocak 2024'te %52.20 zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 5 haneye yükselecek! 11.9'luk refah payı ile 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lular...

Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarının ardından, memur maaşı zammı ve emekliye zam düzenlemesi için bekleyiş sürüyor. Ocak zammı için 4 aylık oran kesinleşirken, nihai maaşlar için ipuçları da gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede en çok merak edilen soru şüphesiz, 'En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?' oldu. Temmuz ayındaki gibi refah payı ile oransal bir artış ve kök aylıklara seyyanen bir artış olmak üzere iki formül üzerinden yapılması planlanan zam, emeklilerin mali durumlarını etkileyecek. İşte en yeni hesaplı tablo haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 06:36 Güncelleme 15 Kasım 2023, 06:36
Ocak 2024’te %52.20 zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 5 haneye yükselecek! 11.9’luk refah payı ile 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lular... 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yeni çözümler geliştirdiklerini belirterek, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından, 16 milyon emekli, Ocak 2024 zammına dair beklentilerini artırmış durumda. Emekli aylıklarındaki zamların belirlenmesinde kök, taban maaş, refah payı gibi farklı hesaplamalar söz konusu olup, bu unsurların kombinasyonuyla oluşturulan iki formül ön plana çıkıyor.

Ocak 2024’te %52.20 zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 5 haneye yükselecek! 11.9’luk refah payı ile 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lular... 2

Yeni Yıl Heyecanı: Emeklilere Yüzde 65'e Varan Zam Yolda!

Yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren yeni yıl zamları için geri sayım başladı. Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranı sonrasında, emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon farkı oranında artış kesinleşecek.

Ocak 2024’te %52.20 zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 5 haneye yükselecek! 11.9’luk refah payı ile 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lular... 3

Ekim ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. Bu durumda, refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranları netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 29,40, memur ve emekli memurlar ise enflasyon farkı dahil yüzde 40,39 zam alacaklar.

SON DAKİKA