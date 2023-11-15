Sosyal yardım alanlara 2024 zammı müjdesi! Yeni maaşlar listelendi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim, 65 yaş, Aile Destek, Evde bakım...

Dul ve Yetim, 65 yaş, Aile Destek, Engelli, Evde Bakım gibi sosyal yardımlardan yararlanan binlerce kişi 2024 yılında geçerli olacak yeni maaşları merak ediyor. Bu noktada tahminler yakından takip ediliyor. Yeni yılda ihtiyacı olan vatandaşlara 497 milyar lirayı bulacak sosyal yardım yapılacak. Yeni tutarlar için ipuçları da geldi. Peki kim ne kadar alacak? İşte detayları...
İhtiyaç sahiplerine sosyal destek programlarıyla maddi yardımlar yapılıyor. 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli maaşı, çocuk ve aile destek gibi çok sayıda program ile vatandaşa destek sağlanıyor.
Sosyal yardımların rotası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak.