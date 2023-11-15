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Sosyal yardım alanlara 2024 zammı müjdesi! Yeni maaşlar listelendi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim, 65 yaş, Aile Destek, Evde bakım...

2024 Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili beklentiler artıyor. Hükümetin ekonomik göstergelere ve enflasyon rakamlarına bağlı olarak maaşlara yapacağı zam oranları merak konusu. Evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli aylığı gibi sosyal destek ödemelerinde de artış bekleniyor. Bu ödemelerin, yaşam maliyetlerine ve enflasyon rakamlarına uygun bir şekilde güncellenmesi öngörülüyor. Peki Evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli aylığı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 11:15 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:21
Sosyal yardım alanlara 2024 zammı müjdesi! Yeni maaşlar listelendi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim, 65 yaş, Aile Destek, Evde bakım... 1

Dul ve Yetim, 65 yaş, Aile Destek, Engelli, Evde Bakım gibi sosyal yardımlardan yararlanan binlerce kişi 2024 yılında geçerli olacak yeni maaşları merak ediyor. Bu noktada tahminler yakından takip ediliyor. Yeni yılda ihtiyacı olan vatandaşlara 497 milyar lirayı bulacak sosyal yardım yapılacak. Yeni tutarlar için ipuçları da geldi. Peki kim ne kadar alacak? İşte detayları...

Sosyal yardım alanlara 2024 zammı müjdesi! Yeni maaşlar listelendi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim, 65 yaş, Aile Destek, Evde bakım... 2

İhtiyaç sahiplerine sosyal destek programlarıyla maddi yardımlar yapılıyor. 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli maaşı, çocuk ve aile destek gibi çok sayıda program ile vatandaşa destek sağlanıyor.

Sosyal yardım alanlara 2024 zammı müjdesi! Yeni maaşlar listelendi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim, 65 yaş, Aile Destek, Evde bakım... 3

Sosyal yardımların rotası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak.

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