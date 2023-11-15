Sosyal yardım alanlara 2024 zammı müjdesi! Yeni maaşlar listelendi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim, 65 yaş, Aile Destek, Evde bakım...

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Dul ve Yetim, 65 yaş, Aile Destek, Engelli, Evde Bakım gibi sosyal yardımlardan yararlanan binlerce kişi 2024 yılında geçerli olacak yeni maaşları merak ediyor. Bu noktada tahminler yakından takip ediliyor. Yeni yılda ihtiyacı olan vatandaşlara 497 milyar lirayı bulacak sosyal yardım yapılacak. Yeni tutarlar için ipuçları da geldi. Peki kim ne kadar alacak? İşte detayları...