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1800 prim günü olana maaş! Kimler bu haktan yararlanıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte erken emeklilik rehberi

Engeli olan çalışanlar vergi indirimi ile emekli olurken, çalışamayacak durumdaki vatandaşlar ise malulen emekli oluyor. İki sistem arasında fark var.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 07:01
1800 prim günü olana maaş! Kimler bu haktan yararlanıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte erken emeklilik rehberi

Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sigortalı olup çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar çalışma gücünü azaltırsa gerçekleşiyor.

1800 prim günü olana maaş! Kimler bu haktan yararlanıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte erken emeklilik rehberi

Ya da iş kazası veya meslek hastalığı gibi bir durum olursa bu kez de yine malulen emeklilik veya iş göremezlik durumu ortaya çıkıyor. Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. Engelli emekliliği için detaylar şöyle:

1800 prim günü olana maaş! Kimler bu haktan yararlanıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte erken emeklilik rehberi

KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR?
Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada ilk şart çalışıyor olmak ve vergi indiriminden en az yüzde 40 oranında faydalanmak.

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