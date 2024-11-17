Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?

Ülkemizde evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara devlet de maddi destek sağlıyor. Halen aylık 9 bin 77 lira ödeme gerçekleştiriliyor. Kasım ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 546 bin vatandaşa bu ay 4.9 milyar lira yatırıldığını söyledi.