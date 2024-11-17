PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?

Evde bakım yardımında Kasım ödemeleri yapılırken, yeni yılla birlikte hem desteğin tutarı hem de yararlanmak için bakılan gelir sınırı yükselecek.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 07:28 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 07:28
Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?

Ülkemizde evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara devlet de maddi destek sağlıyor. Halen aylık 9 bin 77 lira ödeme gerçekleştiriliyor. Kasım ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 546 bin vatandaşa bu ay 4.9 milyar lira yatırıldığını söyledi.

Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?

Hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapıldığına işaret eden Göktaş, "Halihazırda 546 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?

MEMUR ZAMMI GELİYOR
Evde bakım desteğinin tutarı yeni yılda memur zammıyla artacak. Merkez Bankası'nın tahmini gerçekleşir ve 2024 enflasyonu yüzde 44 çıkarsa artış oranı yüzde 11.25 olacak.

SON DAKİKA