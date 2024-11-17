BİM aktüel 19-20-22 Kasım 2024 indirimi başladı! Bambu Döner Tabla, Hazneli Rende, Çatal Kaşık Bıçak Seti, Porselen Çerezlik, Espresso Makinesi...

BİM, 19-22 Kasım 2024 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Hem gıda hem de teknoloji ve kişisel bakım kategorilerinde birbirinden cazip indirimler tüketicilerle buluşuyor. İşte haftanın öne çıkan fırsatları...