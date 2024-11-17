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BİM aktüel 19-20-22 Kasım 2024 indirimi başladı! Bambu Döner Tabla, Hazneli Rende, Çatal Kaşık Bıçak Seti, Porselen Çerezlik, Espresso Makinesi...

BİM, 19, 20 ve 22 Kasım tarihlerinde olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü 129.999 TL fiyatıyla 4 Metgeçerlire Çekme Karavan oldu. Bunun yanı sıra, Koltuk Temizleme Makinesi, Derin Dondurucu, Saç Şekillendirici, ve El ve Ayak Bakım Seti gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 18:11 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 18:11
BİM aktüel 19-20-22 Kasım 2024 indirimi başladı! Bambu Döner Tabla, Hazneli Rende, Çatal Kaşık Bıçak Seti, Porselen Çerezlik, Espresso Makinesi...

BİM, 19-22 Kasım 2024 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Hem gıda hem de teknoloji ve kişisel bakım kategorilerinde birbirinden cazip indirimler tüketicilerle buluşuyor. İşte haftanın öne çıkan fırsatları...

BİM aktüel 19-20-22 Kasım 2024 indirimi başladı! Bambu Döner Tabla, Hazneli Rende, Çatal Kaşık Bıçak Seti, Porselen Çerezlik, Espresso Makinesi...

19 KASIM 2024 BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ LİSTESİ

Gıda ve İçecekler

  • Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 239 TL
  • Probiyotik Yoğurt (900 g): 44,50 TL
  • Süzme Yoğurt (400 g): 39,50 TL
  • Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 189 TL
BİM aktüel 19-20-22 Kasım 2024 indirimi başladı! Bambu Döner Tabla, Hazneli Rende, Çatal Kaşık Bıçak Seti, Porselen Çerezlik, Espresso Makinesi...
  • Lor Peyniri (1000 g): 49,50 TL
  • %1,2 Yağlı Ayran (2 L): 44,50 TL
  • Patatesli Gül Böreği (1000 g): 87,50 TL
  • İnce Çıtır Patates (1 kg): 89 TL
  • Dana Kangal Sucuk (500 g): 185 TL

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