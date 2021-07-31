1800 gün prim ödemesi varsa, 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte yapmanız gereken! Erken emeklilikte son dakika müjdesi!

1800 gün prim ödemesi varsa, 10 yılda emekli oluyorsunuz! Tabi bunun belli şartları var. Öncelik ile çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair 'sağlık kurulu raporu' bulunmalı. Rapor, il ya da ilçedeki SGK merkezlerine başvurulduktan sonra sevk edilen hastanelerden alınıyor. Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.