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Haberler Ekonomi 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için yaş şartı yok! 2003 ve sonrası işe girenler

18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için yaş şartı yok! 2003 ve sonrası işe girenler

Günümüzde genel olarak emekli olma koşulları hizmet zamanı ve yaş ile sağlanır. Ancak birtakım vatandaşların erken yaşta çalışmaya başlaması emeklilik amacıyla problem olabiliyor. Arada sırada ise hizmet süresinin kısa devam etmesi emeklilik sürecinde problem olabiliyor.

12.09.2022 12:36 - Son Güncelleme: 12.09.2022 12:36
18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için yaş şartı yok! 2003 ve sonrası işe girenler

Gündelik hayatta pek çok vatandaş iş hayatının bir parçası oluyor. Genel olarak günümüzde çalışmaya başlayanların birçoğu emeklilik zamanların merak eder ve araştırır. Çalışma hayatından bazı durumlarda erken emekli olmak isteyenler oluyor. Özelliklede günümüzde emeklilik süreci amacıyla gündemde yer alan husus emeklilikte yaşa takılanlar oluyor. EYT sistemine takılan pek çok çalışan erken emeklilik süreci amacıyla yapılacak açıklamaları beklemektedir.

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18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için yaş şartı yok! 2003 ve sonrası işe girenler

4000 Prim Gün Hizmeti İle Erken Emeklilik

Emeklilik sürecinde esas olarak prim gün adedi öneme alınır. Ancak bu prim gün miktarını tamamlayıp emekli olmak amacıyla yaşının tamamlanmaması bozukluğu olabiliyor.

18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için yaş şartı yok! 2003 ve sonrası işe girenler

Prim gün adedi az olup yaşı emeklilik bağlamında gelmiş çalışanlarda oluyor.

18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için yaş şartı yok! 2003 ve sonrası işe girenler

Genel olarak oluşturulan son planlama ile 2003 senesi ardından 20 sene hizmet edip 4400 prim günü sistemi oluşturuldu.

18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için yaş şartı yok! 2003 ve sonrası işe girenler

Bu sistem dahilinde yer alanlar erken emeklilik sisteminde faydalanabiliyorlar. Yapılan bu planlama ile eş güdümlü lüzumlu olan koşullar daha yumuşatıldı.

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