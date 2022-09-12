18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için yaş şartı yok! 2003 ve sonrası işe girenler
Günümüzde genel olarak emekli olma koşulları hizmet zamanı ve yaş ile sağlanır. Ancak birtakım vatandaşların erken yaşta çalışmaya başlaması emeklilik amacıyla problem olabiliyor. Arada sırada ise hizmet süresinin kısa devam etmesi emeklilik sürecinde problem olabiliyor.
12.09.2022 12:36 - Son Güncelleme: 12.09.2022 12:36
Gündelik hayatta pek çok vatandaş iş hayatının bir parçası oluyor. Genel olarak günümüzde çalışmaya başlayanların birçoğu emeklilik zamanların merak eder ve araştırır. Çalışma hayatından bazı durumlarda erken emekli olmak isteyenler oluyor. Özelliklede günümüzde emeklilik süreci amacıyla gündemde yer alan husus emeklilikte yaşa takılanlar oluyor. EYT sistemine takılan pek çok çalışan erken emeklilik süreci amacıyla yapılacak açıklamaları beklemektedir.
Bu sistem dahilinde yer alanlar erken emeklilik sisteminde faydalanabiliyorlar. Yapılan bu planlama ile eş güdümlü lüzumlu olan koşullar daha yumuşatıldı.