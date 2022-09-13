Az evvel belli oldu! Çocuğu olanlar hemen başvurun... İlkokul, ortaokul ve lisede kızı, oğlu olana 2.333 TL ödenecek!

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında yapılan ödeme miktarı şu şekilde:

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 45 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 50 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 55 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 75 TL'dir.