Yeni ÖTV düzenlemesi duyuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyonların uykusu kaçıyordu! Sonunda beklenen geldi!
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı, motorlu araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek. İşte yeni ÖTV düzenlemesi hakkında tüm merak edilenler...
Milyonlarca kişinin gözü ondaydı! Yeni ÖTV düzenlemesi belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ÖTV tebliğindeki 'Bakanlar Kurulu' ifadesi kaldırılarak yerine 'Cumhurbaşkanı' kondu. Böylece Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilirken gerektiğinde sıfıra da indirebilecek. İşte eni ötv düzenlemesi hakkında tüm merak edilenler...
Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87,03 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek. Malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.
YÜZDE 80 ÖTV DİLİMİNDE SADECE İKİ ARAÇ KALDI
ÖTV ikinci el araçlarda bir miktar da olsa durgunluğa ve dolayısıyla da fiyatlarda bir gevşemeye yol açtı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ÖTV indiriminin gündemde olmadığını açıklamasıyla gözler bir başka düzenlemeye çevrildi. ÖTV indiriminden umudu kesen piyasanın, matrah düzenlemesine yönelik beklentisi arttı.