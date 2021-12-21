18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan 2022'ye yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 1 milyon 268 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Aralık 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 84 bin olarak açıklandı.