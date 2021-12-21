18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan 2022'ye yeni işle girmek isteyenlere müjde!
Aralık ayının sonlarına doğru İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2021 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 268 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor.
21.12.2021 21:20
- Son Güncelleme: 21.12.2021 21:34
18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan 2022'ye yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 1 milyon 268 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Aralık 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 84 bin olarak açıklandı.