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Haberler Ekonomi 18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan 2022'ye yeni işle girmek isteyenlere müjde!

18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan 2022'ye yeni işle girmek isteyenlere müjde!

Aralık ayının sonlarına doğru İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2021 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 268 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor.

21.12.2021 21:20 - Son Güncelleme: 21.12.2021 21:34
18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR’dan 2022’ye yeni işle girmek isteyenlere müjde!

18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan 2022'ye yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 1 milyon 268 binden kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Aralık 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 84 bin olarak açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR’dan 2022’ye yeni işle girmek isteyenlere müjde!

İŞTE EN ÇOK İŞÇİ ALIMININ YAPILACAĞI MESLEKLER

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 350
Ambar/Depo Görevlisi 1042
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 262
Aşçı 481
Aşçı Yardımcısı 416

18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR’dan 2022’ye yeni işle girmek isteyenlere müjde!

Ayakkabı İmalatçısı 411
Beden İşçisi (Genel) 17866
Beden İşçisi (İnşaat) 83
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 130
Beden İşçisi (Temizlik) 466

18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR’dan 2022’ye yeni işle girmek isteyenlere müjde!

Bisküvi İmalat İşçisi 450
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 122
Depo İşçisi (Elleçleme) 240
Depo Sevkiyat Sorumlusu 328
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 355
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 217

18 yaşına gelen herkes başvurabilir! 1.268.357 kişiye umut kapısı açan İŞKUR’dan 2022’ye yeni işle girmek isteyenlere müjde!

Dokuma Konfeksiyon Makineci 728
Elektrikçi (Genel) 689
Elektrik-Elektronik Mühendisi 52
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 198

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