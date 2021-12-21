Emekliler yeni maaş zammına kulak misafiri olacak! Öneriler sunuldu ek zam müjdesiyle maaşlar değişiyor! Seyyanen iyileştirmeyle tüm aylıklar
Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı. TÜED seyyanen zam ile maaş iyileştirilmesinin yapılması çağrısında bulundu.
Emekliler yeni maaş zammına kulak misafiri olacak! Öneriler sunuldu ek zam müjdesiyle maaşlar değişiyor! Seyyanen iyileştirmeyle tüm aylıklar... Emekli ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor Artık zam tutarı için artık tek bir veri kaldı. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme getirdi.
EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN İYİLEŞTİRME GÜNDEME GETİRİLDİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarının iyileştirmesine yönelik seyyanen zam talebini gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında, son günlerde birçok farklı meslek grubunda yapılan maaş iyileştirmelerinin, emeklilerin aylıklarında da yapılması gerektiği ifade edildi.
2 FORMÜL ÖNE ÇIKTI
Emeklilere iyileştirme müjdesi milyonları sevindirirken, yıllık yüzde 40'a varan artış formülü gündeme geldi.