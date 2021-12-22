EYT'liye prim formülüyle en az 700 gün süre avantajı sağlayacak! Kırkın üzerindeki iş kolunda çalışana erken emeklilik müjdesi!

Günümüzde birçok çalışanın en büyük isteklerinden birisi de emekli olarak daha rahat bir yaşam sürmektir. Bu kapsamda bazı mesleklerin diğer mesleklere göre daha erken yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor. Özel sektör ve kamuda 45 meslekte kariyerini sürdüren milyonlarca kişi erken emeklilik için müracaat edebiliyor. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündemde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller için çalışmalar sürerken yıl şartını tamamlayan ancak primi eksik olanlar için de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek.