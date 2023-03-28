Bağkur tescil affı çıktı mı? 18 maddelik yeni torba yasada neler var? 2. torba yasada EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik verilecek mi?
Yeni torba yasa hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar arama motorunda, "2. torba yasada neler var? 18 maddelik yeni torba yasa içerikleri neler?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar haberimizde...
En düşük emekli aylığını 7.500 TL'ye yükselten düzenlemenin yer aldığı torba yasa tasarısı Meclis'e sevk edilirken, ikramiye müjdesi gelmişti. Ayrıca geçici işçilere kadro meselesi de Meclis'e geldi. Şimdi gözler torba yasanın yürürlüğe girmesinde. Torba yasanın TBMM'de kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, 2. torba yasada EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik verilecek mi? 18 maddelik yeni torba yasada neler var? Bağkur tescil affı, ücretli öğretmene, uzman çavuşa kadro çıktı mı? İşte detaylar...
TESK'ten esnaf ve "staj mağdurları" için EYT'de yeni düzenleme talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeden, esnaf ve sanatkar ile "staj mağdurlarının" da faydalanmasının sağlanmasını istedi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların düzenlemeden faydalanamamanın burukluğunu yaşadığını belirtti.
Prim gün sayısının eşitlenerek norm birliği sağlanmasını talep eden Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK'lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin etki analizinin 2023'ün kalan ayları için 85 milyar lira, yıllık olarak ise 120 milyar lira civarında olduğunu belirtti.
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklifin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.
Elitaş, komisyona yaptığı sunumda, teklifle muharip gazi aylıklarına yönelik düzenlemeye gidildiğini ifade ederek, Milli Mücadele, Kore Harbi ile Kıbrıs Barış harekatlarına katılarak gazi olan vatandaşlar ile vefat edenlerin dul ve yetimlerine bağlanan şeref aylıklarının sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın dosya bazında asgari ücretin net tutarı olarak eşitleneceğini anlattı.
Üst yargı organları arasında tazminat oranları, ek gösterge gibi haklar konusunda eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiğini aktaran Elitaş, öte yandan teklifle Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede enkaz altından can kurtarmak için üstün gayret gösterenlere Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.