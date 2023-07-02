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Haberler Ekonomi 18 Maddelik torba yasada Meclis tarihi netleşti! Bayram sonrası 2'si 1 arada müjde! Kademeli emeklilik, Bağkur affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro, memur zammı... Hepsi listeye eklendi!

18 Maddelik torba yasada Meclis tarihi netleşti! Bayram sonrası 2'si 1 arada müjde! Kademeli emeklilik, Bağkur affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro, memur zammı... Hepsi listeye eklendi!

Bayramın sona ermesiyle birlikte Meclis'e 2 yeni torba yasa geliyor. Yeni torba yasada, memur ve emekli zammı, çıraklık sigortası, 5000 prim gibi konular da yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni torba yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gelecek yasalara göre ilk olarak en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Bu bağlamda maddelerinin neler olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, torba yasa maadeleri neler? Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
02.07.2023 10:25 - Son Güncelleme: 02.07.2023 10:25
18 Maddelik torba yasada Meclis tarihi netleşti! Bayram sonrası 2’si 1 arada müjde! Kademeli emeklilik, Bağkur affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro, memur zammı... Hepsi listeye eklendi!

Temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte gözler yeni torba yasaya çevrildi. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesinin yer aldığı torba yasa maddeleri netleşiyor. Peki, torba yasada hangi maddeler var? Yeni torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu hakkında detaylar...

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18 Maddelik torba yasada Meclis tarihi netleşti! Bayram sonrası 2’si 1 arada müjde! Kademeli emeklilik, Bağkur affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro, memur zammı... Hepsi listeye eklendi!

AK Partinin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası kurulmasının ardından ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak sistem devreye alınacak.

18 Maddelik torba yasada Meclis tarihi netleşti! Bayram sonrası 2’si 1 arada müjde! Kademeli emeklilik, Bağkur affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro, memur zammı... Hepsi listeye eklendi!

Seçimlerin ardından TBMM hızla yasama faaliyetlerine başladı. Bayram tatilinin ardından Meclis'e peş peşe önemli ve milyonları ilgilendiren düzenlemelerin gelmesini bekliyoruz.

18 Maddelik torba yasada Meclis tarihi netleşti! Bayram sonrası 2’si 1 arada müjde! Kademeli emeklilik, Bağkur affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro, memur zammı... Hepsi listeye eklendi!

Öncelikli olarak gelecek ilk torba yasa Temmuz'un ilk haftasında yasalaşacak. Bu ilk torba özellikle emeklilerin ve memurların ek maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeler içerecek.

18 Maddelik torba yasada Meclis tarihi netleşti! Bayram sonrası 2’si 1 arada müjde! Kademeli emeklilik, Bağkur affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro, memur zammı... Hepsi listeye eklendi!

Memur taban maaşının 22 bin liraya çıkartılması, memurlara ve emeklilere refah payının verilmesi, 7.500 TL üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı gibi konular yasalaşarak Temmuz aylık ödeme gününe yetişmiş olacak.

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