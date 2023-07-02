18 Maddelik torba yasada Meclis tarihi netleşti! Bayram sonrası 2’si 1 arada müjde! Kademeli emeklilik, Bağkur affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro, memur zammı... Hepsi listeye eklendi!

Temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte gözler yeni torba yasaya çevrildi. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesinin yer aldığı torba yasa maddeleri netleşiyor. Peki, torba yasada hangi maddeler var? Yeni torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu hakkında detaylar...