Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, yapılandırmaya 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu, 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu, bugüne kadar 265,4 milyar liralık alacak yapılandırıldı ve bugüne kadar 20 milyar 725 milyon 946 bin 126 lira tahsilat gerçekleştirildi.