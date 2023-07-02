Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması için son gün 3 Temmuz. Yapılandırma başvuruları yarın mesai bitimine kadar devam edecek. İlk ödemeler ise ay sonunda tamamlanacak. Peki hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Yapılandırma başvuru tarihi uzatılacak mı? İşte detaylar...
02.07.2023 09:36 - Son Güncelleme: 02.07.2023 09:36
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, yapılandırmaya 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu, 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu, bugüne kadar 265,4 milyar liralık alacak yapılandırıldı ve bugüne kadar 20 milyar 725 milyon 946 bin 126 lira tahsilat gerçekleştirildi.
SON BAŞVURU SÜRESİ: 3 TEMMUZ
Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), oldu.