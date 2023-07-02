Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...

Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması için son gün 3 Temmuz. Yapılandırma başvuruları yarın mesai bitimine kadar devam edecek. İlk ödemeler ise ay sonunda tamamlanacak. Peki hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Yapılandırma başvuru tarihi uzatılacak mı? İşte detaylar...

02.07.2023 09:36 - Son Güncelleme: 02.07.2023 09:36
Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere birçok alandaki borcu yapılandırma olanağı doğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapıldı ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirildi.

Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, yapılandırmaya 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu, 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu, bugüne kadar 265,4 milyar liralık alacak yapılandırıldı ve bugüne kadar 20 milyar 725 milyon 946 bin 126 lira tahsilat gerçekleştirildi.

Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...

YAPILANDIRMADA SON DÖNEME GİRİLDİ

Vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son döneme girildi.

Tarihin en büyük yapılandırmasında son gün yarın! Hangi borçlar yapılandırılabilir? Kaç taksit oluyor? Sigorta primi, vergi, ceza, fatura...

SON BAŞVURU SÜRESİ: 3 TEMMUZ

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), oldu.

SON DAKİKA