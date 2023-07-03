Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT'den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...
EYT ile birlikte 5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açıldı. Ancak, EYT'den yararlanamayan kişiler erken emeklilik seçeneklerini araştırmaya başladılar. Bu kişiler, 2, 4, 6, 8, 10 yıl gibi farklı sürelerde erken emekli olma imkanına sahip olabilecekler. İşte detaylar...
03.07.2023 08:45 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:46
Son olarak, emekli olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren bir haber geldi. EYT'den yararlanamayanlar için alternatif bir plan açıklandı. Bu yeni planla birlikte, bazı durumlarda 2, 4, 6, 8, 10 yıl gibi daha kısa sürelerde erken emekli olmak mümkün olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, belirli meslek gruplarına ve belirlenen şartlara bağlı olarak emeklilik imkanı sağlayacak. Emeklilik sürecini hızlandırmak isteyenler için umut verici adım olacak. İşte konu hakkında detaylar...
Farklı meslek gruplarında çalışan, dezavantajlı gruplara erken emeklilik yolu açık. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, "Engelli indirimi, vazife malullüğü, meslek hastalığı olanlar bu gruba giriyor.