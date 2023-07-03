Prime 1 kala 2-4-6-8-10 yıl yeterli olacak! Bu kişiler EYT'den muaf! Staj çıraklık, 50-55 yaş indirimi...

Son olarak, emekli olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren bir haber geldi. EYT'den yararlanamayanlar için alternatif bir plan açıklandı. Bu yeni planla birlikte, bazı durumlarda 2, 4, 6, 8, 10 yıl gibi daha kısa sürelerde erken emekli olmak mümkün olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, belirli meslek gruplarına ve belirlenen şartlara bağlı olarak emeklilik imkanı sağlayacak. Emeklilik sürecini hızlandırmak isteyenler için umut verici adım olacak. İşte konu hakkında detaylar...