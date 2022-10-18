18 Ekim 2022 JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyatları TAM LİSTE! SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ! Marlboro Touch Blue, Kent, Davidoff...
Son dakika 18 Ekim 2022 JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigaraya 2 TL zam geldi mi? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Son günlerde sigaraya 2 TL zam geleceği yönünde iddialar dolaşıyordu. Önce JTİ, şimdi de Philip Morris grubundaki sigara fiyatları değişti. Peki, Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı 18 Ekim sigara fiyatları listesi...
18.10.2022 15:23 - Son Güncelleme: 18.10.2022 15:29
18 Ekim 2022 Güncel sigara fiyatları sosyal medyayı salladı! JTİ grubundaki sigara fiyatlarına zam gelmesinin ardından kez de Philip Morris grubundaki sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi. Zamla birlikte Marlboro Touch Blue/Gray/ White 32 TL olurken, L&M 29, 50 TL'ye yükseldi. İşte yeni son dakika JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyat TAM LİSTE! Sigaraya 2 TL zam mı geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaraya zam geldi?