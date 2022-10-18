18 Ekim 2022 JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyatları TAM LİSTE! SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ! Marlboro Touch Blue, Kent, Davidoff...

18 Ekim 2022 Güncel sigara fiyatları sosyal medyayı salladı! JTİ grubundaki sigara fiyatlarına zam gelmesinin ardından kez de Philip Morris grubundaki sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi. Zamla birlikte Marlboro Touch Blue/Gray/ White 32 TL olurken, L&M 29, 50 TL'ye yükseldi. İşte yeni son dakika JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyat TAM LİSTE! Sigaraya 2 TL zam mı geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaraya zam geldi?