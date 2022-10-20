EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor, ilk maaş ne zaman verilecek? Emeklilik zorunlu mu olacak, kimler yüksek maaş alacak?

EYT yasası için nefesler tutulurken vatandaşlardan bir çok soru da peş peşe geliyor. Ben EYT'li miyim? EYT kimleri kapsayacak gibi sorulara uzman isim yanıt verdi. Son gelişmeye göre EYT düzenlemesi Aralık ayında TBMM'ye geliyor. Masada sadece tek formülün olduğu kesinleşti. Bu formülle ilgili bir çok tahmin yürütülürken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki 'Emeklilik için 1.800 gün yeter' başlıklı yazısında en çok merak edilen sorular hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar!