EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor, ilk maaş ne zaman verilecek? Emeklilik zorunlu mu olacak, kimler yüksek maaş alacak?
EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor, ilk maaş ne zaman verilecek? Emeklilik zorunlu mu olacak, kimler yüksek maaş alacak? soruları EYT yasası beklenirken çokça araştırılıyor. Yaklaşık 6 milyon EYT'li merakla EYT düzenlemesi hakkında detayları sorguluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma teknik olarak tamamlandı. Aralık ayında detayların kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. EYT düzenlemesi için milyonların en çok merak ettiği sorulara yanıt Faruk Erdem'den geldi.
EYT yasası için nefesler tutulurken vatandaşlardan bir çok soru da peş peşe geliyor. Ben EYT'li miyim? EYT kimleri kapsayacak gibi sorulara uzman isim yanıt verdi. Son gelişmeye göre EYT düzenlemesi Aralık ayında TBMM'ye geliyor. Masada sadece tek formülün olduğu kesinleşti. Bu formülle ilgili bir çok tahmin yürütülürken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki 'Emeklilik için 1.800 gün yeter' başlıklı yazısında en çok merak edilen sorular hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar!
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenleme için ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon hazırlıklarını bitirdi. Bakan Bilgin, çalışmanın teknik olarak bittiğini müjdeledi.
EYT'DE SAYI BELLİ OLDU
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Bu noktada yasanın içeriği de netleşmeye başladı. Buna göre prime dayalı bir sistem ile sigortalılar emekli olacak. Primini tamamlayamayanlar ya da henüz yılı dolmamış olanlar için ise kademeli bir emeklilik gelecek.
Yapılan hesaplamalara göre ilk etapta 1.5 milyon sigortalı EYT kapsamında emekli olacak. Geriye kalan 2-3 milyon arasındaki vatandaş ise şartları tamamladığında emekliliğe kavuşacak. Söz konusu düzenlemenin Kasım sonu ile Aralık başı gibi kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
İşte Faruk Erdem'in EYT sorularıyla ilgili yazısı:
''Emeklilik sistemimizde birçok düzenleme bulunuyor. Kişilerin durumuna göre emeklilik hakkı tanınıyor. Bunlardan birisinde de 1.800 gününüz olması yeterli sayılıyor.