4a, 4b, 4c'liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Emekliler Halkbank, Ziraat'a müracaat etsin! Onaylanır onaylanmaz 20 bin TL...

Vatandaşlar kara kara borçlarını nasıl ödeyeceklerini, düğünlerini nasıl yapacaklarını sorgularken bankalardan müjde geldi. İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 4a, 4b, 4c'liye hayırlı olsun! Ekim ayı bitmeden kampanyayı kaçıran üzülür! İhtiyaç kredisi arayan vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarına bakmadan geçmesin. Kredi çekmeden önce dikkate alması gereken en önemli konuların başında faiz oranları yer alıyor. İşte Ekim 2022 konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları...