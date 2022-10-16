4a, 4b, 4c'liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Emekliler Halkbank, Ziraat'a müracaat etsin! Onaylanır onaylanmaz 20 bin TL...
Emekliye özel ihtiyaç kredisi fırsatı geldi! 4a, 4b, 4c'liye şimdiden hayırlı olsun! Başvurular onaylanır onaylanmaz paralar hesaplara yatmaya başlıyor. Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'a ihtiyaç kredisi için müracaat edenler 20-30-50 bin TL ödeme alabiliyor. Geri ödemelerde de vatandaşları zora sokmayacak taksit seçenekleri sunuluyor. hem ihtiyaç kredi faiz oranlarını hem de konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları güncelledi. İşte Ekim ayı özel- kamu banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları...
16.10.2022 11:45 - Son Güncelleme: 16.10.2022 11:48
Vatandaşlar kara kara borçlarını nasıl ödeyeceklerini, düğünlerini nasıl yapacaklarını sorgularken bankalardan müjde geldi. İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 4a, 4b, 4c'liye hayırlı olsun! Ekim ayı bitmeden kampanyayı kaçıran üzülür! İhtiyaç kredisi arayan vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarına bakmadan geçmesin. Kredi çekmeden önce dikkate alması gereken en önemli konuların başında faiz oranları yer alıyor. İşte Ekim 2022 konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları...