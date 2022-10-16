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Haberler Ekonomi 4a, 4b, 4c'liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Emekliler Halkbank, Ziraat'a müracaat etsin! Onaylanır onaylanmaz 20 bin TL...

4a, 4b, 4c'liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Emekliler Halkbank, Ziraat'a müracaat etsin! Onaylanır onaylanmaz 20 bin TL...

Emekliye özel ihtiyaç kredisi fırsatı geldi! 4a, 4b, 4c'liye şimdiden hayırlı olsun! Başvurular onaylanır onaylanmaz paralar hesaplara yatmaya başlıyor. Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'a ihtiyaç kredisi için müracaat edenler 20-30-50 bin TL ödeme alabiliyor. Geri ödemelerde de vatandaşları zora sokmayacak taksit seçenekleri sunuluyor. hem ihtiyaç kredi faiz oranlarını hem de konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları güncelledi. İşte Ekim ayı özel- kamu banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları...

16.10.2022 11:45 - Son Güncelleme: 16.10.2022 11:48
4a, 4b, 4c’liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Onaylanır onaylanmaz cepte! Emekliler Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’a müracaat etsin

Vatandaşlar kara kara borçlarını nasıl ödeyeceklerini, düğünlerini nasıl yapacaklarını sorgularken bankalardan müjde geldi. İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 4a, 4b, 4c'liye hayırlı olsun! Ekim ayı bitmeden kampanyayı kaçıran üzülür! İhtiyaç kredisi arayan vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarına bakmadan geçmesin. Kredi çekmeden önce dikkate alması gereken en önemli konuların başında faiz oranları yer alıyor. İşte Ekim 2022 konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
4a, 4b, 4c’liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Onaylanır onaylanmaz cepte! Emekliler Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’a müracaat etsin

HALKBANK'TAN 20 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!

Kredi tutarı: 20 bin TL

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 776,80

Faiz oranı: 1,55


4a, 4b, 4c’liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Onaylanır onaylanmaz cepte! Emekliler Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’a müracaat etsin

ZİRAAT BANKASI'NDAN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!

Tutar: 24.001

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 1,79

Taksit tutarı: 977,92

4a, 4b, 4c’liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Onaylanır onaylanmaz cepte! Emekliler Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’a müracaat etsin

AKBANK YENİ KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %2,12

Taşıt kredisi: % 2,05

Konut kredisi: %2,08

4a, 4b, 4c’liye hayırlı olsun! Paralar hesaplara yatmaya başladı! Onaylanır onaylanmaz cepte! Emekliler Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’a müracaat etsin

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %2,24

Taşıt kredisi: %2,84

Konut kredisi: %2,71

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