18 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! 2-1 evler 181 bin TL’den satılıyor! Sadece 2 gün kaldı başvur kira öder gibi taksit öde...

Yeni evlenen çiftler, yıllardır daire almayı bekleyenler, para biriktirenler, köşede parası olanlar, kredi ile ev almaya hazırlananlar, evlilik öncesi dairem olsun diyenler, emekliler... Sıfır, tertemiz bir daire almak herkesi hayali! TOKİ bu hayale kapı aralıyor. Nasıl mı? Türkiye'nin bir çok ilinde projeler yapılıyor. Tamamlanan evler de kura ile sahiplerine teslim ediliyor. Yüzde 10'luk bir peşinat vererek kira ödemek yerine her ay taksit ödeyerek TOKİ'den daire sahibi olabilirsiniz. İşte TOKİ'nin son yayımladığı başvuruları devam eden konut satış listesi...