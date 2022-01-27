2022 Ocak bankaların faiz oranları! 55 bin TL 48 ay vade taşıt kredisi için aylık taksit ne kadar? Halkbank, Garanti Bankası…

55 bin TL için 48 ay vade ile taşıt kredisi aylık taksit ne kadar ödenir? Araba sahibi olmak herkesin hayalidir. İstediği modeli uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar 2022 yılı ile birlikte yenilen kampanyaları ve güncellenen faiz oranlarını merak etmeye başladı. Birikimlerinin üzerine bütçeye uygun geri ödeme koşulları ile taşıt kredisi çekerek satın alım yapmak isteyenler aylık kaç TL ödeme yapacaklarını öğrenmek istiyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan bankaların 2022 Ocak taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın taşıt kredisi detaylarını inceleyebilirsiniz.