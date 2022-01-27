Vav TV İzle
Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! Poşetinizi hazırlayın…

A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! Poşetinizi hazırlayın…

27.01.2022 09:12 - Son Güncelleme: 27.01.2022 09:12
Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Poşetinizi hazırlayın…

Vatandaşların her gün yakından araştırdığı zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü ve bütçeye uygun fiyatlarla A101 şubelerinde sizleri bekliyor. Her Perşembe birbirinden çeşitli kategorilerde uygun fiyatla satışa sunulan aktüel ürünler bu hafta da dopdolu. Poşetinizi hazırlamayı unutmayın, hatta tek poşet yetmeyecek. A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak'ta 16,95 TL'den satılacak. Gıdanın yanı sıra tekstil ve çocuk ürünleri, televizyon ve beyaz eşya kampanyaları da yer alıyor. Haberimizden A101 güncel kataloğu inceleyebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Poşetinizi hazırlayın…

televizyon indirimi

Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Poşetinizi hazırlayın…

beyaz eşya kampanyası

Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Poşetinizi hazırlayın…

küçük ev aletleri

Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Poşetinizi hazırlayın…

banyo dolabı

SON DAKİKA