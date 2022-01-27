A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! Poşetinizi hazırlayın…

Vatandaşların her gün yakından araştırdığı zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü ve bütçeye uygun fiyatlarla A101 şubelerinde sizleri bekliyor. Her Perşembe birbirinden çeşitli kategorilerde uygun fiyatla satışa sunulan aktüel ürünler bu hafta da dopdolu. Poşetinizi hazırlamayı unutmayın, hatta tek poşet yetmeyecek. A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak'ta 16,95 TL'den satılacak. Gıdanın yanı sıra tekstil ve çocuk ürünleri, televizyon ve beyaz eşya kampanyaları da yer alıyor. Haberimizden A101 güncel kataloğu inceleyebilirsiniz.