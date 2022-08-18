18 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Brent petrol baş döndürdü! Akaryakıta ZAM ve İNDİRİM peş peşe!
Akaryakıta hem ZAM hem İNDİRİM! Son dakika 18 Ağustos 2022 Benzin, Motorin fiyatları güncellendi. Rusya- Ukraya savaşı sürerken brent petrol tepetaklak oldu. Akaryakıt fiyatlarının etkilendiği brent petrol fiyatı bugün itibariyle kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 93,27 dolar oldu. Buna göre bugünden geçerli olmak üzere hem zam hem indirim peş peşe geldi. İşte brent petrol akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...
Son dakika! Akaryakıta peş peşe indirim ve zam uygulandı. 18 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları tüm sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarına güncelleme geldi. Duyuru az önce geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ikamet eden araç sahipleri dikkat! Shell, BP, Opet istasyonlarına gidince şaşırmayın! Brent petroldeki dalgalanmalar devam ederken akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. İşte 18 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları...
AKARYAKITA İNDİRİM, ZAM GELDİ Mİ?
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarında 83 kuruşluk bir indirim gerçekleşirken, motorine 79 kuruş zam yapıldı.
BRENT PETROL SON DURUM
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,27 dolardan işlem görüyor.
Dün 95,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 93,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,47 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki artışta, ABD'nin petrol ve benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş gerçekleşmesi etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 448 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönünde.