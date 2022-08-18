18 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Brent petrol baş döndürdü! Akaryakıta ZAM ve İNDİRİM peş peşe!

Son dakika! Akaryakıta peş peşe indirim ve zam uygulandı. 18 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları tüm sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarına güncelleme geldi. Duyuru az önce geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ikamet eden araç sahipleri dikkat! Shell, BP, Opet istasyonlarına gidince şaşırmayın! Brent petroldeki dalgalanmalar devam ederken akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. İşte 18 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları...