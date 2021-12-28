18-55 yaş arasındaki herkes kolayca yapabilir! İŞKUR yeni ilanları başvuruya açtı! Serbest çalışma temposuyla para kazanmak çok basit!

18-55 yaş arasındaki herkes kolayca yapabilir! İŞKUR yeni ilanları başvuruya açtı! Serbest çalışma temposuyla para kazanın! 2020 yılıyla birlikte pek çok sektör evden çalışma ya da hibrit modeline geçiş yaptı. Bu süreçte evden paketleme işiyle aile ekonomisine katkı yapmak isteyenlerin sayısında da artış görüldü. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken serbest çalışma modeliyle istediğiniz saatte çalışarak ayda önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ilanlara başvuruları en yakın İŞKUR merkezine giderek yapabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olup detayları öğrenebilirsiniz.