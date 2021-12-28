Yeni hafta başladı Migros aktüel ürünlerini indirimden satışa çıkardı! Bu kez çok farklı! Migros çoklu indirim yaptı 7,50 TL'ye 1 ürün alana 2.si...
Migros tarafından yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Et ve süt ürünlerinde, meyve ve sebzelerde, bakım ürünlerinde (oje, kremler, saç boyaları, makyaj malzemeleri) indirimler yapıldı. 5 TL'ye bile ürün bulabileceksiniz. Her hafta zincir marketleri aktüel ürünlerini güncelliyor. Bu hafta da Migros aktüel ürünler kataloğu dikkat çekiyor. Büyük indirim furyası başladı. A101, BİM, ŞOK marketlerinin yanı sıra Migros'un yeni kataloğu ilgi görüyor. İşte Ocak ayına kadar devam edecek yeni indirimler...
28.12.2021 14:53
- Son Güncelleme: 28.12.2021 14:53
Yeni haftaya girilmesiyle Migros'un yeni aktüel kataloğu araştırılmaya başlandı. Migros'ta bu hafta meyve ve sebzelerde indirim bulunuyor. Ayrıca çoklu indirim müjdesi de yapıldı. 2 al 1 öde kampanyası ile iki ürün alıp hesaplı alışveriş yapabilirsiniz. Gıdadan kişisel bakıma bir çok üründe indirime gidildi. İşte Migros'un internet sitesi üzerinden yayınlanan yeni indirimli ürünlerin listesi...