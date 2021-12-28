Yeni hafta başladı Migros aktüel ürünlerini indirimden satışa çıkardı! Bu kez çok farklı! Migros çoklu indirim yaptı 7,50 TL’ye 1 ürün alana 2.si...

Yeni haftaya girilmesiyle Migros'un yeni aktüel kataloğu araştırılmaya başlandı. Migros'ta bu hafta meyve ve sebzelerde indirim bulunuyor. Ayrıca çoklu indirim müjdesi de yapıldı. 2 al 1 öde kampanyası ile iki ürün alıp hesaplı alışveriş yapabilirsiniz. Gıdadan kişisel bakıma bir çok üründe indirime gidildi. İşte Migros'un internet sitesi üzerinden yayınlanan yeni indirimli ürünlerin listesi...